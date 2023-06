Nadal sale del top 100 y Jarry logra su mejor puesto: la actualización del ranking ATP tras Roland Garros

Luego del triunfo de Novak Djokovic en Roland Garros, logrando su vigésimo tercer título de Grand Slam, este lunes se actualizó el ranking ATP tras las dos semanas de duración del máximo torneo sobre arcilla.

A nivel local, la gran novedad fue la consolidación del mejor lugar en su carrera para Nicolás Jarry, que se ubicó en el puesto 30 del escalafón planetario luego de haber alcanzado los octavos de final en París, donde cayó en octavos de final ante el subcampeón, Casper Ruud.

En cuanto a otros jugadores chilenos en el ranking ATP, destacó la baja en 17 lugares de Cristian Garin, que al no haber jugado Roland Garros no pudo defender su tercera ronda del 2022 y cayó al lugar 124. En tanto, Alejandro Tabilo se ubicó en el puesto 148 del orbe, Tomás Barrios en el 161 y Gonzalo Lama en el 435, completando el top five nacional.

El golpe a Rafael Nadal

Otra de las grandes noticias del escalafón fue lo sufrido por el hispano, que ante la lesión que sufrió en el Abierto de Australia no ha vuelto a competir y, con ello, perdió los 2000 puntos que tenía como monarca vigente del segundo Grand Slam del año.

Por lo mismo, Rafael Nadal perdió 121 lugares y cayó al puesto 136 del planeta, saliendo por primera vez del top 100 desde 2003, poniendo fin a 20 años en la élite de la actividad y con la incertidumbre de si volverá o no a competir en 2024. En cambio, Novak Djokovic oficializó su retorno al número 1 del mundo, arrebatándoselo a Carlos Alcaraz.