Novak Djokovic hace historia: se corona campeón de Roland Garros y alcanza los 23 títulos de Grand Slam

El serbio Novak Djokovic (3°) hizo historia este domingo al coronarse campeón de Roland Garros luego de imponerse al noruego Casper Ruud (4°) y convertirse en el tenista masculino con más títulos de Grand Slam en la historia.

“Nole” dio muestras de su gran nivel en la arcilla de París y terminó imponiéndose ante su rival por parciales de 7-6, 6-3 y 7-5, llevándose la victoria en más de dos horas de partido.

El serbio debió extremar recursos para revertir un quiebre en el inicio del primer parcial y forzar el tiebreak. Mientras que en el segundo y tercer set, el serbio se reecontró con su mejor nivel ante la resistencia del noruego para cerrar un triunfo histórico.

Con este resultado, Djokovic logró gritar campeón por tercera vez en Roland Garros tras sus conquistas en 2016 y 2021, además de ubicarse como el máximo ganador de Grand Slam con 23 títulos por sobre el español Rafael Nadal, quien se encuentra inactivo por lesión.

Además, con la victoria ante Casper Ruud, “Nole” recuperó el número 1 del mundo, reemplazando a Carlos Alcaraz en lo más alto del ranking ATP, a quien dejó en el camino en semifinales del certamen parisino.

🏆 Forever raising the bar 🏆@DjokerNole masters Casper Ruud 7-6(1), 6-3, 7-5 to win a third Roland-Garros title and an unprecedented 23rd Grand Slam men’s singles title.

⁰#RolandGarros pic.twitter.com/9IfTi39alB

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023