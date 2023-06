Iga Swiatek sufre ante Muchova para lograr su tercer título en Roland Garros

En una intensa batalla por el título femenino de Roland Garros, Iga Swiatek logró superar la resistencia de Karolina Muchova para lograr por tercera vez en su carrera, a los 22 años, el trofeo del segundo Grand Slam del año.

La polaca, máxima favorita al título, desplegó todas sus condiciones desde un comienzo, aprovechando los nervios de una debutante en finales de Grand Slam.

Así las cosas, Iga Swiatek rompió el saque de Karolina Muchova en su primer turno de servicio y administró la ventaja, concretando otro rompimiento para llevarse el set inicial por 6/2.

