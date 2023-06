“Nunca había sentido algo así”: Alcaraz reconoce sus “nervios” ante Djokovic tras perder en Roland Garros

Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, se mostró sobrepasado ante la jerarquía de Novak Djokovic, contra quien perdió este viernes por las semifinales de Roland Garros.

En un duelo de alta intensidad, el tenista español sufrió calambres que le impidieron seguir de buena forma durante el juego. Después del partido, reconoció que sus problemas físicos fueron producto del nerviosismo que le provocó el serbio.

“Sentí calambres por los nervios y la tensión de jugar con una leyenda como Djokovic. Nunca había sentido algo así en el pasado. Los calambres empezaron en la mano, luego en las piernas y han acabado siendo por todo el cuerpo. Él te lleva al límite y te va exprimiendo poco a poco”, aseguró el joven jugador de 20 años.

“Si alguien juega contra Djokovic y dice que no nota tensión, miente. Tengo que aprender la lección para la próxima vez. La tensión me ha pasado factura tras dos sets muy duros. Lo que me ha pasado lo achaco a un tema mental, he entrado al partido más tenso de la cuenta”, aseguró el hispano.

Además, Carlos Alcaraz explicó por qué no se retiró del partido debido a sus problemas físicos. “Yo le decía a mi banquillo que estaba jodido, pero no me había planteado la retirada. Pensaba que en el cuarto set tenía un uno por ciento de opciones. Me hubiera comido mucho la cabeza si me retiraba”, afirmó.

A modo de balance final, mencionó que “toca entrenar más y con la experiencia aprender a manejar mejor este tipo de situaciones. Todo el equipo ha acabado jodido, nadie quiere perder. Pero sabemos lo difícil que es ganar un Grand Slam”.