Novak Djokovic luce sus pergaminos ante Carlos Alcaraz y clasifica a la final de Roland Garros

En el duelo más esperado de todo el torneo, Novak Djokovic sacó a relucir todas las condiciones que lo han tenido en la discusión con Roger Federer y Rafael Nadal como el mejor tenista de la historia para despachar a Carlos Alcaraz en las semifinales de Roland Garros.

Siendo el primer duelo entre ambos en el marco de un Grand Slam, el ganador de 22 torneos de este tipo marcó el ritmo del encuentro, resistiendo cada embate con el potente derecho del hispano, manteniéndolo en control al responder permanentemente al ofensivo juego del número 1 del mundo.

Novak Djokovic pegó primero al vencer en el set inicial por 6/3, pero Carlos Alcaraz reaccionó y, pese a desperdiciar un 5/3, terminó ganando el segundo parcial por 7/5.

In Novak voice: NOT TOO BAD 🤯#RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/pHkwxrff4u

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2023