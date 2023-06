La insólita excusa de Tsitsipas tras caer ante Alcaraz en Roland Garros: “Tomé una pastilla de melatonina antes de jugar”

Este martes Carlos Alcaraz (1°) pasó por encima de Stefanos Tsitsipas (5°) y se metió de lleno en las semifinales de Roland Garros 2023.

En los dos primeros sets y parte del tercero, lo del hispano fue un verdadero “baile” sobre el griego, que nunca se pudo encontrar en la cancha y veía cómo su rival lo superaba una y otra vez.

6-2, 6-1 y 7-6 fue el marcador a favor del número uno del mundo, resultado que refleja su dominio de principio a fin con un tenis sublime

Tras el cotejo, Tsitsipas sorprendió al declarar que estaba “adormilado” antes de entrar a la cancha.

“No tengo mucho que decir. Él jugó genial. No creo que haya jugado excepcional, pero sí genial. Algo que creo que evitaré en los próximos partidos es tomarme una pastilla de melatonina y dormirme una siesta antes de jugar porque eso no parece funcionar“, lanzó de entrada en conferencia de prensa.

Respecto a por qué tomó el antibiótico, lanzó: “Los horarios han sido un poco difíciles en los últimos días y tuve varios encuentros de noche. No muy tarde, pero lo suficiente como para que mi sueño se viera afectado. Dormir, como ya sabéis, es crucial y lo más importante cuando compites en un torneo como este. Hice lo mismo hace un año contra Novak en Bercy y me metió el mismo resultado. No quiero quitarle mérito a él. El chico juega bien. Se merece ganar. Simplemente, no quiero hablar de eso. Estoy realmente molesto y ha tenido un efecto en mí”.

En esa línea, agregó que “es normal. Significa que esto me importa. Sería malo si no fuese así. El tenis significa mucho para mí y esto no es algo divertido de experimentar. Es esencial tener gente alrededor tuyo que entiende esto y siente compasión o te comprende. Tu gente más cercana. No me lo pasé muy bien ahí fuera en los dos primeros sets. Me sentí adormilado. Espero que esto no me pase otra vez más. Es una mierda“.

Finalmente, se refirió a las semifinales que animarán Djokovic ante Alcaraz. “Uno tiene experiencia, el otro tiene piernas y se mueve como Speedy González. Uno puede golpear fuerte y el otro controlar y tener precisión, aplicando presión al oponente. Que gane el mejor“, cerró.