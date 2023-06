Nicolás Jarry destaca su paso a la tercera ronda de Roland Garros: “Cada vez me fui haciendo más fuerte”

Nicolás Jarry afrontó la mejor racha de su carrera en Grand Slam tras clasificarse a la tercera ronda de Roland Garros, su mejor rendimiento en este tipo de instancias, luego de vencer al estadounidense Tommy Paul.

“Fue un partido de alto nivel por parte de ambos. Tiene características distintas al resto, dirige muy bien la bola, tiene mucho control y en un principio me costó adaptarme a su estilo de juego. Después le fui encontrando el ritmo, saber qué tenía que hacer y concentrarme en hacer eso lo mejor posible“, remarcó en París, valorando su estilo de juego en la arcilla francesa.

“Cada vez me fui haciendo más fuerte, sumando confianza a la medida que fue transcurriendo el partido. Estoy contento por cómo jugué en los momentos importantes (…) Estuve sólido, mandando de derecha, que es uno de mis fuertes”, explicó Nicolás Jarry, quien evitó las comparaciones que le hicieron con otro jugador sudamericano de su estilo, como Juan Martín del Potro.

“No soy de compararme con otros jugadores altos, intento conocerme a mí, ver mis fortalezas y mejorar mi juego. Somos distintos, pero me encantaría llegar a tener los títulos que logró él (…) Me siento con un juego muy sólido. Estoy con muchas ganas de seguir manteniendo este nivel, seguir avanzando y dejándolo todo cada día”, explicó el 31 del ranking ATP tras clasificarse a la tercera ronda de Roland Garros, donde el sábado se medirá ante Marcos Girón.

“Por lo que sé, es muy muy rápido. No sé si saca tanto tiempo o la misma dirección de bola de Tommy Paul, pero es un poquito parecido. Juega bien hacia adelante, es agresivo, no es de tirar al estilo sudamericano, asi que espero ser yo el que plantee mi juego y no él“, concluyó la mejor raqueta nacional.