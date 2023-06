Daniel Altmaier da el batacazo en Roland Garros tras eliminar a Jannik Sinner

En el resultado más sorpresivo de la jornada por la segunda ronda de Roland Garros en el cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner quedó eliminado del segundo Grand Slam del año a manos del alemán Daniel Altmaier.

Tras una batalla de 5 horas y 28 minutos de juego, el número 79 del planeta se dio maña para despachar a quien figuraba como el octavo cabeza de serie del principal torneo sobre arcilla del planeta.

Todo parecía que Jannik Sinner lo tenía medianamente avanzado pues tras repartirse un tie break por lado en los dos primeros parciales, ganó el tercer set por 6/1 y estuvo en ventaja en el desempate del cuarto set, donde dispuso dos puntos de set ante Daniel Altmaier.

Sin embargo, el germano logró remontar aquella desventaja y llevó el partido a un quinto y definitivo set, donde sirvió por el partido en el décimo juego. En aquella instancia, el italiano sacó a relucir su chapa de candidato y emparejó el marcador, pero su rival nuevamente le rompió el saque. Ya en el duodécimo juego, y al quinto intento, abrochó la victoria por 7/5, tras lo cual estalló en lágrimas luego de obtener la mayor victoria de su carrera.

