Novak Djokovic superó sin contratiempos al húngaro Fucsovics y se metió de lleno en la tercera ronda de Roland Garros

Novak Djokovic (3°) pasó sin despenairse a la tercera ronda de Roland Garros 2023, certamen donde es uno de los máximos favoritos tras la ausencia de Rafael Nadal.

El tenista serbio superó sin contratiempo al húngaro Marton Fucsovics (83°) en tres sets, por parciales de 7-6(2), 6-0 y 6-3, en duelo que duró cerca de dos horas en la pista Philippe Chatrier.

De esta forma, el número tres del mundo se metió de lleno en la tercera ronda del segundo Grand Slam de la temporada, aunque ahora enfrentará a un rival que viene encumbrado.

Djokovic se verá las caras frente al español Alejandro Davidovich Fokina (34°), quien durante esta jornada superó en tres sets al joven tenista local, Luca Van Assche (82°).

“Ha sido un partido muy intenso, particularmente en el primer set, en el segundo he encontrado mi mejor juego. Estoy muy contento con mi encuentro. Él no tenía nada que perder, no me sorprende su nivel de hoy, puede jugar a un nivel muy alto en todas las superficies. He podido concentrarme en las cosas que tenía que hacer en pista. Es muy difícil controlar la distancia entre la raqueta y la pelota este año. Nos debemos adaptar todo el tiempo“, sostuvo el serbio finalizado el partido.