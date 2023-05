Nicolás Jarry y su triunfal debut en Roland Garros: “Mentalmente fue una batalla muy dura, es el mejor partido que he hecho acá”

Nicolás Jarry valoró la victoria que logró en la primera ronda de Roland Garros ante Hugo Dellien, siendo esta la primera vez en la cual logró una victoria en el cuadro principal del máximo torneo sobre arcilla del mundo.

“Estoy muy contento con ganar. Nunca me he puesto la meta de ganar un partido en un Grand Slam. Estaba nervioso por ser una primera ronda y con las ganas de seguir jugando un buen tenis. Manejé muy bien los tiempos, fue muy importante los días previos para una buena adaptación”, planteó, junto con valorar su desempeño en París.

“Voy día a día. Lo di todo. Mentalmente fue una batalla muy dura para mantenerme. Dellien es un guerrero dentro de la cancha, no se le puede dar una, tuve que jugar inteligentemente los puntos. Es más difícil cuando ambos tuvimos tantas chances de quiebre”, remarcó un Nicolás Jarry que planteó diferencias en torno a su desafío en segunda ronda, ante Tommy Paul.

“Va a ser un partido muy diferente, será un juego más directo, él va más para adelante. Tengo que estar más ordenado para su tipo de juego, donde abre muy bien la cancha y varía más los saques. Espero adaptarme lo mejor posible”, comentó el número 1 de Chile.

Nicolás Jarry y su presente en Roland Garros

El actual 35 del mundo destacó el haber estirado la racha que lo llevó a ganar el ATP 250 de Ginebra en París y la tranquilidad que le da el contar con su familia a lo largo de los torneos

“Estos resultados me dan más energía para seguir manteniendo este nivel de juego. Es parte de todo el trabajo. Tener a mi mujer y mi hijo al lado ayuda mucho, siempre me ha costado la soledad del tenis y tenerlos a ellos, viajando constantemente, me ayuda a desconectar y aprender cosas nuevas. Ayuda a tener más perspectiva, a que no todo es tenis“, apuntó, junto con remarcar la felicidad que le provoca ganar en el segundo Grand Slam del año.

“Es de los torneos más lindos que existe, es el más especial de los torneos de arcilla. Acá hice final de dobles en juniors. Vengo con ilusión siempre a este torneo. Este es mi mejor partido que he hecho de todas las veces que he venido y va de la mano de mi juego, me concentro en estar más equilibrado dentro de la cancha y ordenado con mis tiros”, concluyó en Francia.