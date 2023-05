El tenista ruso Daniil Medvedev habló con conferencia de prensa después de su derrota en la primera ronda de Roland Garros ante el brasileño Thiago Seyboth Wild, quien lo sorprendió y lo superó en cinco sets.

“Fue un partido duro. No voy a volver a mirarlo en la televisión, pero mi sensación fue que él jugó bien. No creo que yo haya jugado tan mal. Simplemente él jugó bien (…) Si sigue jugando de esta manera, en mi opinión, será Top 30 a fin de año. La última vez que dije algo así sobre alguien, no logró hacerlo. Pero, igualmente, es genial para él haber jugado así hoy. Espero que juegue así más adelante, porque si no, me voy a llevar una decepción. Voy a decir: ‘¿Por qué solo hoy?’”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “creo que estuve peleando bien. Físicamente no me sentía tan mal. Quiero decir, estoy un poco cansado ahora, pero también cuando pierdes, tu cuerpo se cae más rápido. Si hubiera ganado, no me sentiría tan cansado (…) Mentalmente estuve luchando. En el último juego, íbamos 30-30 y él hizo dos tiros ganadores. Espero que [yo] pueda hacerlo la próxima vez”.

Respecto a las sensaciones que le dejó la caída, lanzó: “Por supuesto que estoy muy decepcionado. Voy a estar durante una semana pensando en este partido, pero por el momento no veo nada malo que haya hecho. Quiero decir, hice dobles faltas, el viento estaba loco hoy, así que no fue fácil… No veo nada que realmente pueda hacer mejor. Eso es bueno. Ahí es cuando puedes recuperarte más rápido en los próximos torneos”.

El segundo sembrado disfrutó de una gran temporada en tierra batida. Hace poco más de una semana, obtuvo su primer título en la superficie al triunfar en el evento ATP Masters 1000 de Roma. Sin embargo, está feliz de que sus próximos torneos serán sobre césped.

“No sé si a la gente le gusta comer arcilla, tener arcilla en sus bolsos, en sus zapatos, en los calcetines blancos. Todo lo puedes tirar a la basura después de la temporada de arcilla. Tal vez a algunas personas les guste. A mí no. Estoy feliz de haber terminado esta gira. Voy a tener que pasar un buen rato libre. Hay que encontrar cosas positivas. Estoy feliz por los próximos desafíos”, aseguró Medvedev.

Finalmente, el número dos del mundo cerró diciendo que “el próximo año voy a estar quizás incluso más motivado para tratar de repetir el éxito de este año”.