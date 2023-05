Cristian Garin se baja de Roland Garros por una fractura en la costilla

Un duro golpe sufrió este miércoles la delegación chilena que competirá en la edición 2023 de Roland Garros ante la sorpresiva deserción del cuadro principal de Cristian Garin.

La segunda mejor raqueta nacional, ya clasificada para el main draw del segundo Grand Slam de la temporada, utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la noticia. Todo debido a una fractura que sufrió en la costilla.

“No tengo muchas palabras para expresar como me siento, perderme el torneo que más me gusta jugar me duele mucho. Me cuesta decirlo en estos momentos, pero haré todo lo posible para volver de la mejor manera“, aseguró Cristian Garin en sus redes sociales.