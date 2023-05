Roger Federer abre la opción de regresar a las canchas: “Sería increíble volver a Sudamérica”

Este martes, la leyenda del tenis, Roger Federer, se animó a una entretenida dinámica en redes sociales: específicamente, a través de su cuenta en Twitter, el suizo le pidió a sus seguidores que le hicieran las preguntas que quisieran.

En una de las consultas, “Su Majestad”, retirado en septiembre del año pasado, respondió a la opción de volver a las canchas y específicamente a Sudamérica, cuestión que no descartó.

“Me encantaría jugar exhibiciones en el futuro y, si es posible, volver a Sudamérica sería increíble”, escribió Roger Federer, aludiendo a la gira que lo tuvo en nuestro país en noviembre del 2019, jugando ante Alexander Zverev.

i'd love to play exhibitions in the future and if so, coming to South America again would be amazing.

— Roger Federer (@rogerfederer) May 23, 2023