Rafael Nadal anuncia que se retirará del tenis el próximo año: “No es una decisión que tomé yo, la decisión la tomó mi cuerpo”

Este jueves, Rafael Nadal se pronunció en una conferencia de prensa para hacer oficial su ausencia en la próxima edición de Roland Garros y anunciar que se retirará del tenis en 2024.

“No es una decisión que tomé yo, la decisión la tomó mi cuerpo. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses”, señaló de entrada el ex número uno del mundo.

El español, quien aún no se recupera de la lesión en el psoas que sufrió en enero, explicó que “intentaré regenerar mi cuerpo estos meses que vienen, no pondré fecha de regreso, mi intención es volver a empezar cuando me sienta preparado físicamente y podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis.

“Mi intención es que el 2024 sea mi último año”

Sobre su retiro en 2024, “Rafa” comentó que “el objetivo es parar ahora para encarar el último año de mi carrera deportiva con las garantías de poder disfrutarlo, porque si sigo jugando en estos momentos, no podré hacerlo el año que viene”.

“No estaré en Roland Garros, no jugaré en una serie de meses y mi intención es que el 2024 sea mi último año, poder jugar los torneos que me apetezcan y poder despedirme de los campeonatos que me han marcado durante toda mi carrera”, concluyó Rafael Nadal al definir sus planes para decirle adiós al deporte que lo convirtió en leyenda.