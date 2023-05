“Muy doloroso y triste para todos…”: Carlos Alcaraz envía emotivo mensaje tras anuncio de Rafael Nadal

El destacado tenista español Carlos Alcaraz reaccionó rápidamente al anuncio que dio su compatriota, Rafael Nadal, quien este jueves confirmó que no jugará la próxima edición de Roland Garros y se retirará del tenis en 2024.

El jugador de 20 años no tardó en pronunciarse mediante sus redes sociales para enviarle un emotivo mensaje al ex número uno del mundo. “Muchísimo ánimo Rafa. Muy doloroso y triste para todos que no puedas estar en Roland Garros ni jugar más este año, pero deseando que 2024 sea una gran temporada para ti y puedas despedirte como el gran campeón que eres”, señaló “Charly”.

Rafael Nadal no estará en el Grand Slam parisino, pero sí Carlos Alcaraz, quien además conversó con el canal La 7 Deportes y no tuvo problemas en autocalificarse como uno de los favoritos título.

“Tanto por los resultados que vengo haciendo en tierra como por la confianza que tengo, me pongo en la lista de candidatos que pueden ganar Roland Garros. La verdad es que no tengo miedo de decirlo, al igual que hay otros grandes jugadores”, señaló el joven hispano.

“Ahora el tenis se está abriendo a un amplio abanico de tenistas que pueden pelear y ganar grandes cosas, así que ahora mismo hay un montón de candidatos en esa lista, pero obviamente me pongo en ella”, completó Alcaraz, quien a partir del próximo lunes volverá a ser el número uno el mundo.