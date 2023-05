Cristian Garin remonta el duelo ante Tommy Paul y se instala en la tercera ronda de Roma

Cristian Garin sigue mostrando su espíritu competitivo en los grandes torneos y este viernes logró imponerse al decimosexto cabeza de serie del Masters 1000 de Roma, Tommy Paul, en tres luchados sets, clasificando a la tercera ronda en el Foro Itálico.

El partido comenzó de manera complicada para el chileno, quien debió ir desde atrás a contar del tercer game, cuando el estadounidense le rompió el servicio. “Gago” brindó batalla, logró emparejar a 4 juegos por lado, pero el 17 del ranking ATP siguió mostrándose sólido en su devolución y con un quiebre inmediato pudo abrochar el primer set a su favor por 6/5.

En el segundo set, todo se dio de la peor manera para Cristian Garin, que con una doble falta cedía por tercera vez su saque ante Tommy Paul. Sin embargo, sacando a relucir sus mejores golpes, recuperó inmediatamente la desventaja. La dinámica se volvió a dar entre el quinto y sexto juego, pero la segunda mejor raqueta nacional siguió matizando mejor sus respuestas para hilvanar un tercer rompimiento seguido sobre su rival, pudiendo abrochar el parcial por 6/3.

Con el ánimo a tope, el nacional fue con todo en el arranque del set decisivo y, pese a la resistencia de su rival, concretó al cuarto intento (en un larguisimo juego) el quiebre que le brindó la ventaja en el primer game. Aun así, no pudo resistir la presión del norteamericano, que devolvió gentilezas en el cuarto game. Pese a todo, y presentando problemas en la espalda que lo llevaron a pedir asistencia una vez terminado el juego, volvió a quebrar para quedar 3/2.

Pese a las complicaciones físicas, Cristian Garin pudo mantener la ventaja y con un 6/4 en el tercer set abrochó su paso a la tercera ronda luego de 2 horas y 39 minutos de partido. Su próximo rival, el domingo en horario por definir, será el serbio Laslo Djere, 62 del ranking ATP.

Garin -140 ML 1.5U✅💰

Seems like I get more hate than love nowadays…😔

Appreciate the real ones who still tail and believe in me❤️

Like if you tailed👍#GamblingTwitter pic.twitter.com/WXm5n5kFWv

— TC (@TheTennisCapper) May 12, 2023