Nicolás Jarry y Cristian Garin ya conocen su ruta en el Masters 1000 de Roma

Este lunes se conoció el sorteo del cuadro principal del Masters 1000 de Roma, donde Nicolás Jarry y Cristian Garin están instalados directamente, con lo que supieron cuáles serán los cruces que deberán afrontar.

En el caso del número 1 de Chile, este deberá esperar por un jugador que llegue proveniente de la clasificación, por lo que eventualmente hasta podría enfrentarse con Tomás Barrios si el chillanejo vence en las dos rondas de la qualy y si es que así lo determina la fortuna.

A diferencia de lo ocurrido con Nicolás Jarry, Cristian Garin si tiene definido a su rival en la primera ronda del Masters 1000 de Roma: se trata del argentino Pedro Cachin, actual 68 del ranking ATP y que viene de llegar a los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid.

En el Foro Itálico, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz son los máximos favoritos al título: el serbio espera rival en segunda ronda del ganador entre el francés Luca Van Assche y el argentino Tomás Etcheverry, mientras que el flamante campeón en la Caja Mágica debutará con quien se impona del choque entre Alberr Ramos y el local Francesco Passaro.

