Las bajas sufridas por los tenistas chilenos en el ranking ATP y WTA

Este lunes se desarrolló una nueva actualización del ranking ATP y WTA, donde no hubo buenas noticias para los tenistas que representan a nuestro país en los máximos circuitos tenísticos del planeta.

Lamentablemente para las pretensiones de los nacionales, sólo hubo bajas para prácticamente todos, salvo por Diego Fernández, que al haber llegado a semifinales de un torneo M25 en Sanxexo, España, subió 77 puestos para llegar al puesto 806 del mundo.

Nicolás Jarry, el mejor chileno en el ranking ATP, perdió cinco lugares y cayó hasta el puesto 56 al no defender las semifinales que logró el año pasado en el Challenger de Aix-en-Provence. Cristian Garin, pese a haber superado dos rondas en Madrid, también bajó para situarse en el lugar 79 pues no superó la fase que obtuvo en La Caja Mágica el año pasado.

En tanto, Tomás Barrios cayó 10 lugares (quedó en el lugar 143) pues, al margen de su racha positiva, con los cuartos de final en Praga no cubrió la final que perdió en 2022, en Salvador de Bahía. Alejandro Tabilo descendió 36 posiciones y se ubicó en el lugar 190, ya que al no jugar no amortiguó sus cuartos de final en el ATP de Munich y un triunfo en la qualy de Madrid.

Más caídas en el ranking WTA

Tampoco hubo mejores noticias para las jugadoras nacionales, pues Daniela Seguel perdió 71 lugares y se quedó en el puesto 667 del escalafón femenino. Al no estar en actividad, la “Pantera” perdió las unidades que ganó en Wiesbaden, Alemania, donde había despachado a la francesa Kristine Mladenovic.

Fernanda Astete bajó 26 puestos y es 807 del orbe. En cambio, Jimar Gerald trepó 131 lugares para ubicarse en el lugar 1071 del ranking luego de haber sido finalista en el W15 de Welde, España. Mientras que en los dobles, aunque fue subcampeona del WTA 125 de Catalonia, no le bastó para cambiar el puesto 45 que ocupa en dicha especialidad.