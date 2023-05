Cristian Garin no pudo con la potencia de Taylor Fritz y queda eliminado en Madrid

Cristian Garin vivió una jornada de altibajos que este lunes le terminó costando su eliminación en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid luego de perder en dos sets con el estadounidense Taylor Fritz, con quien tenía historial favorable por 1-0 hasta antes de este compromiso.

Desde un comienzo, el norteamericano hizo gala de su comodidad con las condiciones de la arcilla, con la pelota corriendo mucho más veloz que lo habitual. El 10 del mundo fue implacable con su servicio e incomodó de entrada a “Gago”, quebrándole dos veces el servicio para ganar el primer set por un contundente 6/1 en apenas 21 minutos de juego. De hecho, el rival del chileno no tuvo errores no forzados en el parcial de inicio.

147 km/h clocked on the speed gun 🚦 @Taylor_Fritz97 taking no prisoners in Madrid! #MMOpen pic.twitter.com/NNtI6ZEmzf

Luego, Cristian Garin buscó sacudirse del mal inicio y brindó la batalla esperada ante Taylor Fritz, pudiendo poner más pelotas en juego y yendo a pelear de igual a igual los puntos. Sin embargo, no dejó de sufrir: salvó dos puntos de quiebre en el tercer juego, pero en el noveno game pareció todo finiquitado cuando, al quinto intento, el estadounidense concretó el rompimiento para servir con ventaja 5/4.

Pese a eso, la segunda mejor raqueta nacional tuvo un segundo aire y, en su única chance hasta el minuto del partido, le rompió el saque al top 10 para mantenerse en carrera, resolviendo el segundo set en un tie break.

Cristian Garin is playing everywhere at home 🇨🇱 @Garin_Cris #MMOpen pic.twitter.com/4oVgblH2Hg

Aunque el chileno tenía un registro de 11 triunfos y sólo 1 derrota en sus últimos 12 desempates disputados, Taylor Fritz fue certero en los momentos clave para ganarlo por 7-4, sellando la eliminación de “Gago” en el Masters 1000 de Madrid luego de 1 hora y 33 minutos de partido.

Taylor in his Red (clay) era 🧱@Taylor_Fritz97 closes out Garin 6-1 7-6(4) to reach the Madrid last 16 for the first time!#MMOpen pic.twitter.com/s3WnCcTyrj

