Carlos Alcaraz vence la resistencia de Struff para defender con éxito el título en Madrid

El español Carlos Alcaraz pudo responder a su favoritismo y se impuso a la gran sorpresa de la semana, Jan-Lennard Struff, para levantar por segunda temporada consecutiva el título del Masters 1000 de Madrid.

En La Caja Mágica, quien esta semana celebró su cumpleaños número 20 logró imponerse al germano, que estuvo cerca de transformarse en el primer “lucky loser” en ganar un trofeo de esta categoría.

Carlos Alcaraz partió con todo, quebrándole de entrada el servicio a Jan-Lennard Struff y, pese a que su rival devolvió gentilezas en el cuarto game, el hispano pudo administrar la ventaja para concretar otro rompimiento para llevarse el primer set por 6/3.

Placed to perfection 💯@carlosalcaraz coming in extra clutch when serving for the set!#MMOpen pic.twitter.com/E1QM5HqLyR

— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2023