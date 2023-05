Los increíbles registros que alcanzó Carlos Alcaraz tras avanzar a la final del Masters 1000 de Madrid

El español Carlos Alcaraz (2º del ránking ATP) celebró este viernes su 20º cumpleaños clasificando a la final del Masters 1000 de Madrid tras superar al croata Borna Coric (20º).

En la ronda de los cuatro mejores, Alcaraz dio muestras de su gran nivel y no tuvo grandes problemas para despachar al balcánico por parciales de 6-4 y 6-3, en una hora y 41 minutos de juego en la Caja Mágica.

En la definición, “Carlitos” enfrentará al ganador del compromiso entre el alemán Jan Lennard-Struff (65º) y el ruso Aslan Karasev (121º), que deberán disputar el partido de fondo de este viernes.

Con esta victoria, Carlos Alcaraz aumentó sus increíbles registros en el circuito: alcanzó las 10 victorias consecutivas en Madrid, la decimotercera final de su carrera, la cuarta final Masters 1000 y la quinta final en 6 torneos jugados en este 2023.

Además, en caso de coronarse campeón del Masters 1000 de Madrid, quedará a apenas cinco puntos de recuperar el sitial de número uno del mundo, que actualmente ostenta el serbio Novak Djokovic.

