Jan-Lennard Struff hace historia al clasificarse a la final del Masters 1000 de Madrid

La Caja Mágica fue testigo este viernes de un nuevo paso en el sueño del alemán Jan-Lennard Struff, quien se clasificó a la definición por el título del Masters 1000 de Madrid.

En la capital hispana, el jugador de 33 años se “tomó revancha” del ruso Aslan Karatsev, que lo había eliminado en la última ronda de la qualy al cuadro principal. Sin embargo, por una serie de bajas, el germano terminó ingresando igual y aprovechó al máximo la oportunidad como “lucky loser”.

Para seguir avanzando en la mejor semana de su carrera, Jan-Lennard Struff debió remar desde atrás ante Aslan Karatsev, que ganó el primer set por 6/4. Sin embargo, logró imponerse en los dos siguientes parciales por 6/3 y 6/4 para sellar el triunfo luego de 2 horas y 17 minutos.

The first lucky loser to reach a Masters 1000 final – EVER 🤯@Struffitennis fights past Karatsev to make history in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/rElWiQOuaR

— Tennis TV (@TennisTV) May 5, 2023