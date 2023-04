“Podrido de los que me putean”: Gonzalo Lama explota tras nueva derrota en el circuito

El tenista chileno Gonzalo Lama sigue acumulando derrotas en lo que va de temporada 2023.

Durante este lunes, el criollo volvió a caer en una primera ronda, esta vez, en el Challenger 50 de Buenos Aires.

El criollo se terminó inclinando por parciales de 7-6 y 7-6 ante el trasandino Gonzalo Villanueva, resultado que horas después lo hizo explotar por redes sociales.

“Podrido de los que me putean cada partido. Métanse en sus vidas y no me hueveen más. Gracias“, lanzó el tenista chileno en su cuenta de Instagram.

Consignar que, con la caída, Lama descenderá al puesto 424° del Ranking ATP.