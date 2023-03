Tenista Bianca Andreescu vive desgarrador momento tras dura lesión en Miami Open: “Nunca antes sentí este dolor”

Bianca Andreescu, tenista canadiense de 22 años, generó preocupación este lunes tras sufrir una terrible lesión en el torneo Miami Open, mientras disputaba los octavos de final contra rusa Ekaterina Alexandrova.

Durante el segundo set, la norteamericana iba a devolver un golpe, pero antes de llegar a la pelota sufrió una fuerte torcedura en su tobillo e inmediatamente se desplomó en la cancha.

Los micrófonos de la transmisión captaron el desgarrador lamento y los gritos de dolor de la jugadora, quien quebró en llanto hasta ser atendida en la pista por el personal médico. “¡Oh, Dios mío! Esto está muy mal, nunca antes había sentido este tipo de dolor”, señaló la número 31 del mundo en ese instante.

Finalmente, Bianca Andreescu recibió un brazo de su rival y fue retirada de la cancha en silla de ruedas, bajo una ola de aplausos por parte del público presente.

Bianca does not deserve this again.

“I’ve never felt this kind of pain before.”

This audio is heartbreaking to listen to.

Mortifying scenes in Miami as Bianca Andreescu falls and hurts herself.

Standing ovation for Bianca Andreescu in Miami.

Her mom is in tears. And you can see the look on Bianca’s face as she leaves the court in a wheel chair.

She looks so broken. No one deserves this.

Everyone send her your prayers tonight 🙏🏼 pic.twitter.com/FxxG7iQYgZ

