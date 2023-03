Cristian Garin da batalla ante Stefanos Tsitsipas pero queda eliminado en la tercera ronda de Miami

Cristian Garin hizo gala de su mejor repertorio este lunes ante el segundo favorito del Masters 1000 de Miami, pero el griego Stefanos Tsitsipas mostró más certezas en momentos clave del partido para eliminar al chileno en la tercera ronda del campeonato.

El choque de la segunda raqueta nacional ante el 3 del ranking ATP fue bastante parejo, con ambos jugadores sosteniendo sus respectivos turnos de servicio. Sin embargo, el helénico demostró por qué está entre los mejores tenistas del planeta y aprovechó su segunda chance en el octavo game para romperle el saque al chileno y llevarse el primer set por 6/3.

La tendencia se mantuvo en el segundo parcial, con Garin yendo de manera más ofensiva sobre el juego de Tsitsipas, sobre todo en torno a su revés. El europeo evitó tres puntos de quiebre en el segundo game del juego y cuando todo parecía enviar el momento al tie break, el 82 del mundo pudo concretarlo con una lucida maniobra en el décimo juego, llevándose el set con un 6/4 a su favor.

En la cancha central del Hard Rock Stadium, el griego buscó aprovechar los nervios del chileno al intentar sostener el tercer parcial. Así las cosas, en el noveno game, “Gago” dilapidó un remache al lado de la red y una doble falta le abrieron la puerta a su rival, que concretó en su primer intento para el 6/4 que le permitió llevarse la victoria tras 2 horas y 4 minutos de juego.

