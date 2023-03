Cristian Garin supera en una batalla a Marcos Girón para avanzar a la segunda ronda de Miami

Cristian Garin no tuvo un estreno sencillo en el cuadro principal del Masters 1000 de Miami, donde tras superar las clasificaciones debió bregar para superar la resistencia del local Marcos Girón luego de tres intensos parciales en la cancha central del torneo.

El chileno debió bregar desde el comienzo ante la presión del local, que salvó dos puntos de quiebre en su primer turno de saque para luego, en el quinto game, aprovechar su oportunidad, diferencia que le permitió llevarse el primer set por 6/4.

Sin embargo, más allá de la ventaja, el número 82 del ranking ATP titubeó a mediados del segundo parcial, donde Marcos Girón supo sacar ventaja de un bajón en el porcentaje de servicios del nacional, que cedió dos veces su servicio, cuestión que le costó perder 6/2.

Más allá de eso, “Gago” volvió a afinar sus tiros para quebrarle al quinto game y logró resistir las cuatro oportunidades que tuvo su rival para emparejar la situación.

Así y todo, luego de 2 horas y 5 minutos de partido, Cristian Garin abrochó el 6/4 que le permitió meterse entre los 64 mejores de Miami, instancia donde el sábado enfrentará, en horario por definir, al argentino Sebastián Báez.

Hot as a jalapeño pepper 🌶️

Fresh off reaching the Indian Wells R16 as a qualifier, @Garin_Cris makes the Miami R2 with a 6-4 2-6 6-4 win vs Giron#MiamiOpen pic.twitter.com/1y4NhzRCfB

— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2023