Tomás Barrios es el único chileno: así quedaron los octavos de final del Challenger de Viña del Mar

Este miércoles arrancan los partidos de octavos de final del Challenger 75 de Viña del Mar, donde solo queda un tenista chileno en competencia: Tomás Barrios.

El oriundo de Chillán avanzó a la ronda de los 16 mejores tras vencer este martes al brasileño Felipe Meligeni Alves (164°), por 6-1 y 7-5.

Sin embargo, los otros tres jugadores nacionales del torneo ya no siguen en carrera. Gonzalo Lama (365°) cayó ante el francés Hugo Gaston (106°), Miguel Pereira (1.915°) perdió frente al italiano Riccardo Bonadio (182°) y Daniel Núñez (1.116°) no pudo ante el brasileño José Pereira (470°).

Challenger de Viña del Mar: así quedaron los octavos de final

En los duelos de este miércoles se enfrentarán el argentino Thiago Tirante (233°) vs el italiano Andrea Vavvasori (216°), el italiano Riccardo Bonadio (182°) vs el español Pol Martin Tiffon (288°), el argentino Hernán Casanova (242°) vs su compatriota Camilo Ugo Carabelli (124°) y el italiano Federico Gaio (365°) vs el francés Hugo Gaston (106°).

Mientras que mañana jueves se medirán el brasileño Thiago Seyboth Wild (400°) vs su compatriota Orlando Luz (535°), el brasileño José Pereira (470°) vs el italiano Andrea Pellegrino (189°), el argentino Juan Bautista Torres (259°) vs el español Álvaro López (353°) y el chileno Tomás Barrios (184°) vs el argentino Mariano Navone (241°).