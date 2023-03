Otra vez el mismo obstáculo: Djokovic renuncia al Masters 1000 de Indian Wells por no vacunarse contra el covid-19

Este lunes se confirmó que Novak Djokovic finalmente no jugará Indian Wells, el primer torneo Masters 1000 del año. El número uno del mundo se vio obligado a renunciar al certamen al no estar vacunado contra el covid-19.

El evento se realiza en Estados Unidos, donde aún se exige estar vacunado para ingresar al territorio. Y en el caso de “Nole”, el tenista debió pedir una exención para entrar al país, sin embargo, aquella solicitud fue rechazada.

Frente a este obstáculo, Djokovic mantuvo su postura “antivacuna” y optó por bajarse de Indian Wells, tal como lo hizo el 2022 por la misma razón. De esta manera, el jugador serbio se pierde este Masters 1000 por cuarto año consecutivo.

Con la baja de Novak Djokovic, la organización del torneo anunció que el georgiano Nikoloz Basilashvili ingresa al cuadro principal. Además, ahora el español Carlos Alcaraz se convierte en el primer sembrado.

World No.1 Novak Djokovic has withdrawn from the 2023 BNP Paribas Open.

With his withdrawal, Nikoloz Basilashvili moves into the field.#TennisParadise pic.twitter.com/wUcBn5upc7

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 6, 2023