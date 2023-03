Estados Unidos rechaza ingreso de Novak Djokovic: senadores solicitan a Joe Biden dejarlo jugar

En algo que parecía haber ya quedado atrás, el covid-19 nuevamente vuelve a interponerse en el camino del número 1 del mundo, Novak Djokovic.

Tras quedar eliminado en las semifinales del ATP 500 de Dubai, ante Daniil Medvedev, el serbio tenía programado viajar a Estados Unidos para disputar el Masters 1000 de Indian Wells.

Sin embargo, como Novak Djokovic sigue siendo el único jugador del top 100 en no estar vacunado contra el covid-19, debió pedir una exención para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, aquella solicitud fue rechazada, según indicó el senador del Partido Republicano en Florida, Rick Scott.

Ante esto, “Nole” quedará impedido de disputar tanto el Masters 1000 de Indian Wells como el de Miami, tal como ha sucedido desde 2021 por su negativa a inocularse. Sin embargo, la autoridad política antes mencionada le solicitó al presidente de Estados Unidos autorizar el ingreso del tenista.

It makes NO SENSE that @JoeBiden says COVID-19 is over but still bars @DJokerNole from competing at the Miami Open because of his bogus vaccine mandate.

We need to pass our FREEBIRD Act with @SenMikeLee to fix this NOW. https://t.co/ziFqzxX5OA

— Rick Scott (@SenRickScott) March 4, 2023