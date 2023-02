Carlos Alcaraz debuta en el Argentina Open 2023 y vuelve a ganar después de meses: “Estoy muy lejos de mi nivel”

Carlos Alcaraz hizo su estreno en el Argentina Open 2023 este jueves y volvió a festejar un triunfo tras más de tres meses desde su última victoria en el Masters 1000 de París.

El tenista español derrotó al serbio Laslo Djere por 6-2, 4-6 y 6-2 en los octavos de final de este ATP de Buenos Aires. Con esto, el ex número uno del mundo dejó atrás su larga inactividad por las lesiones que sufrió.

Tras debutar con éxito en tierras trasandinas, el actual número 2 del ranking entregó sus sensaciones en rueda de prensa y aseguró que “la vuelta a la competición no es fácil. Obviamente, yo voy a cada torneo pensando en que lo voy a ganar y mi objetivo es hacerme con el título”.

“Es mi primer encuentro después de cuatro meses, el primero del año, y ha sido un gran primer partido por mi parte, un gran tenis, pero muy lejos del nivel con el que juego siempre”, reconoció el tenista hispano.

Por último, remarcó el cariño que ha sentido por parte de los hinchas argentinos. “Para mí es un placer vivir esta experiencia en Argentina. Me esperaba cariño, pero no tanto. Es mi primera ronda, mi primer partido. La verdad que me siento como en casa”, complementó.

Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final del Argentina Open 2023 y le tocará enfrentar al serbio Dusan Lajovic, partido fijado para este viernes 17 de febrero.