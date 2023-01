Carlos Alcaraz, número uno del mundo, anunció que no disputará el Abierto de Australia por lesión

Carlos Alcaraz, número uno del Ranking Mundial y que iba a ser el primer cabeza de serie en el Abierto de Australia, se retiró del primer Grand Slam de la temporada por una lesión que lo aquejó en un entrenamiento.

El pasado miércoles 4 de enero, en la parte final del entrenamiento con el prometedor tenista estadounidense Darwin Blanch, de tan sólo 15 años, se hizo en la pierna una lesión en el músculo de la pierna derecha.

Alcaraz, que regresó a las pistas el pasado 17 de diciembre en la exhibición de Abu Dabi, no juega un partido del circuito desde que se abandonó el 4 de noviembre a la conclusión del primer set que le enfrentó a Rune.

“Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia. Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024″, lanzó en sus redes sociales.

De esta forma, el certamen oceánico pierde al que era uno de los principales candidatos para llevarse el título.