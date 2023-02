Superó el récord de un chileno: tenista africano arregló 135 partidos y fue suspendido de por vida

Un nuevo escándalo en el mundo del tenis salió a la luz. Younes Rachidi, ex tenista de nacionalidad marroquí, fue suspendido de por vida tras ser declarado culpable de 135 delitos de amaño de partidos, la cifra más alta en la historia de este deporte.

La noticia fue oficializada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) a través de un comunicado oficial.

La misma entidad detalló que el deportista africano tiene “prohibido permanentemente jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos rectores”. Además, deberá pagar una multa de 34.000 dólares.

Desde una oficina de anticorrupción independiente llevaron la investigación y comprobaron todos los delitos que protagonizó el marroquí, quien llegó a tener estar en el puesto 753º del ranking ATP y fue 473º del mundo en dobles.

Con sus 135 juegos arreglados, Younes Rachidi rompió el triste récord que anteriormente tenía el chileno Sebastián Rivera, quien fue culpable de 64 delitos de amaño de partidos y también quedó suspendido de por vida.

A Moroccan former tennis player has been banned for life under the Tennis Anti-Corruption Programme. Details here: https://t.co/zGFXSiou9r

