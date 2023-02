Cristian Garin valoró el triunfo de este domingo ante Alexander Bublik (37° ATP) en la cuarta llave de la serie ante Kazajistán para darle la clasificación a Chile al Grupo Mundial de Copa Davis.

“Son partidos difíciles de jugar y a largo de mi carrera he aprendido. Por suerte lo puede sacar adelante, no me sentí muy bien, un poco tenso pero contentos de estar en el Grupo Mundial”, sostuvo la raqueta nacional en diálogo con ADN Deportes desde La Serena.

Respecto a la derrota sufrida en el primer duelo, “Gago” explicó que “como personalidad soy terco. Siempre me voy a levantar e intentar buscar el por qué no sale. Ayer me pegó anímicamente porque me sentía muy bien y fue un día negro. Desde ayer fue genial el apoyo del equipo y Nicolás (Massú) hablándome y tirándome para arriba. Hoy salí a buscarlo y me olvidé de todo lo que pasó ayer y se ganó que era lo importante”.

“Es segunda vez que me toca cerrar con una situación bastante similar. Jarry, Tabilo y Barrios jugaron increíble y eso me dio mucha confianza en darle de vuelta la mano y se planeó así. Nicolás confió en mí, sabe el esfuerzo que pongo y el talento que he demostrado a lo largo de mi carrera. Me siento mucho más tranquilo conmigo mismo y quería ganar esta serie como sea”, agregó.

Finalmente, Cristian Garin valoró el apoyo de la hinchada en La Serena. “El apoyo de la gente fue impresionante, no me lo esperaba. Es emocionante vivir algo así, la gente te apoya hasta el final. Ayer terminé impresionado después del partido y estoy agradecido por eso”, cerró.