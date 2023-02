Cristian Garin: “Quizá no llego con mi mejor ranking, pero si en un buen momento personal”

El tenista chileno Cristian Garin habló con ADN Deportes en la previa del enfrentamiento ante Kazajistán por la Copa Davis, llave que se disputará este sábado 4 y domingo 5 de febrero en La Serena.

“Gago” abrirá la serie ante Timofey Skatov (129°), duelo donde intentará darle el primer punto a nuestro país. Tras ello será el turno de Jarry frente a Bublik.

“Creo que volver a jugar Copa Davis en una instancia así me motiva mucho, a nivel de mar nos favorece a todo el equipo. Me he sentido muy cómodo. Siempre es lindo jugar en Chile, hace mucho no me toca pero tengo claro lo que es y lo que siente. Llego en un buen momento personal, quizá no con mi mejor ranking pero con unas ganas tremendas de ganar y dejar todo mañana“, comenzó diciendo Garin.

En esa línea, tuvo sentidas palabras para sus compañeros. “Quería agradecerle a todo el equipo, hemos trabajado con mucha motivación, estoy con ganas de partir la serie. Me ha ayudado estar con el equipo esta semana, con mucha energía. Mis sensaciones han sido muy buenas, he mejorado día a día“.

Finalmente, cerró diciendo que “el tema del ranking han pasado algunas cosas en los últimos meses, quizá debería estar un poco mejor, pero estoy enfocado en el presente. No estoy mirando lo que pasa o lo que puede pasar alrededor, hemos hablado mucho con Nicolás y me han dado mucha confianza. Solo pienso en salir a ganar todo“.