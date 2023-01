Aryna Sabalenka y Elena Rybakina definirán a la campeona del Abierto de Australia

Este jueves se definió la clasificación de Aryna Sabalenka y Elena Rybakina para disputar el próximo sábado el partido por el título del Abierto de Australia, en una final inédita para el torneo que se desarrolla en Melbourne Park.

Primero fue la kazaja, 25 del ranking mundial, que se metió en la definición por el primer Grand Slam del año tras despachar por parciales de 7/6 y 6/3 a la experimentada bielorrusa Victoria Azarenka, clasificando al último partido de un major por segunda vez en su carrera tras Wimbledon en 2022, donde ganó el título.

Luego, en la otra semifinal del Abierto de Australia, la polaca Magda Linette no pudo ante la potencia de Aryna Sabalenka, que se dio cita en la final con Elena Rybakina luego de imponerse por 7/6 y 6/1. Este resultado le permitirá volver al número 2 del ranking WTA y mantuvo su invicto en sets en lo que va del año.

