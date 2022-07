Este sábado, Elena Rybakina derrotó a Ons Jabeur por parciales de 3-6, 6-2 y 6-2, con lo que el consiguió el trofeo de Wimbledon 2022. En el Grand Slam que estuvo marcado por la exclusión de jugadores rusos y bielorrusos, la tenista nacida en Moscú pero con nacionalidad kazaja desde 2018 alcanzó su primer título en un major.

La conformación de la final en la Catedral ya constituía un hecho histórico. Además de la presencia Rybakina, que jugaba su primera final en este tipo de torneos, su rival, de origen tunecino, se convirtió en la primera africana y árabe en disputar el partido decisivo en un Grand Slam.

El primer set comenzó con comodidad para Jabeur. La ganadora del último Masters de Madrid quebró el saque de Rybakina en su segundo turno de servicio y en el cierre consiguió otro rompimiento para quedarse con la manga por 6-3.

En el segundo parcial, la kazaja, que venía de eliminar a Simona Halep en semifinales, logró recuperarse y con dos quiebres envió la definición del título a un tercer y último set.

En el capítulo final, Elena Rybakina logró romper el servicio de la africana en dos oportunidades y se alzó con el título de Wimbledon a sus 23 años.

23 years old. Wimbledon champion. 🇰🇿

Elena Rybakina, the youngest player to lift the Venus Rosewater Dish since 2011#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/U7C6GzFGQ8

