El tenso momento de Novak Djokovic y un grupo de fanáticos durante su victoria ante Couacoud en Australia

Novak Djokovic logró avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia luego de superar la resistencia que le planteó el francés Enzo Couacoud, pero también a otra serie de factores externos.

Tras arrasar con el galo en el primer set, “Nole” pidió asistencia médica durante el segundo parcial por molestias en su muslo izquierdo, parón que no le sirvió para evitar la derrota en el tie break.

De todas formas, luego de perder el desempate, Novak Djokovic no mostró piedad con Enzo Couacoud en los siguientes dos parciales, salvo por una leve distracción: cuando estaba 2/0 arriba en el cuarto set, directamente se detuvo ante el juez de silla, incómodo por los gritos de un grupo de fanáticos en la Rod Laver Arena.

“Está muy borracho. No está aquí para ver tenis, sólo quiere meterse en mi cabeza, así que te pregunto, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo has escuchado”, le espetó el serbio al árbitro, quien posteriormente solicitó a la seguridad del Abierto de Australia que sacaran a los molestosos hinchas de las tribunas.

Luego de superar aquella situación, el serbio pudo cerrar el partido y se metió en la tercera ronda del Grand Slam oceánico, donde se tendrá que medir ante el búlgaro Grigor Dimitrov. De todas formas, se mostró más preocupado por sus temas físicos.

“Mi situación con mi lesión no es lo ideal, pero no quiero entrar en detalles. Me gustaría sentirme diferente con mi pierna, no estoy entrenando entre partidos”, aseguró en conferencia de prensa.