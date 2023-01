Cristian Garin apunta a recuperar ránking en la gira sudamericana: “En arcilla me voy a sentir más cómodo”

La derrota de Cristian Garin en la primera ronda del Abierto de Australia no sólo le significó la temprana salida del primer Grand Slam del año, sino también salir del top 100.

Sin embargo, la aún mejor raqueta nacional se proyecta con optimismo en 2023. “Mi objetivo este año es terminar el top 40, competir en bastantes torneos, si me propongo estar en el lugar donde ya estuve, voy a volver. Estuve seis meses jugando con mucho dolor”, remarcó “Gago” en diálogo con Clay Magazine, confiado en recuperar terreno en la gira de torneos ATP por Sudamérica.

“En arcilla me voy a sentir más cómodo. Juego mejor, compito mejor. Me ilusiona jugar Copa Davis. Quiero clasificar al Grupo Mundial“, reconoció Cristian Garin, que aprovechó de hacer un duro juicio ante el escaso contingente chileno en el Abierto de Australia.

“No hay mucha gente que se dedique a trabajar con jugadores jóvenes. Son temas más generales de organización, de directiva, Federación. No hay que apuntar a nadie. Cuando voy a Santiago no hay dónde jugar a veces. No hay jugadores, no hay clubes, no hay Federación“, lamentó el jugador de 26 años.