Nicolás Jarry: “En Australia he jugado los mejores partidos en mucho tiempo”

Nicolás Jarry disfruta a concho su primer torneo del año, el Abierto de Australia, donde logró clasificar al cuadro principal desde la qualy, volviendo al main draw del Grand Slam oceánico tras cuatro años de ausencia.

En 2020 se encontraba en el país oceánico cuando fue suspendido por el consumo de medicamentos contaminados, etapa que ya busca dejar atrás. “Me llevó a volver a empezar de cero, que es muy difícil. Me dio la oportunidad de hacer cambios que en otra circunstancia son más difíciles de hacer. Desde entonces estoy más más feliz dentro y fuera de la cancha. He crecido mucho más y he sabido acercarme más a mis seres queridos”, aseguró el 155 del ranking ATP en diálogo con Clay Magazine.

Ya pensando en su partido de primera ronda en el Abierto de Australia, Nicolás Jarry se pone metas cortas. “Seguir creciendo mentalmente y seguir estando cada vez más fuerte. Ser más sólido. Acá en Australia he jugado los mejores partidos en mucho tiempo, mis juegos de servicio estuvieron impecables y quiero seguir en esa línea”, comentó, feliz por estar en Oceanía junto a su pareja, Laura Urruticoechea, y su hijo.

“El tenis es un deporte muy solitario, y estar en Australia te hace sentir más mucho más solo aún por la distancia y la diferencia horaria. Por eso es muy especial haber podido venir con mi familia. Es una gran ayuda que estén conmigo, lo hace mucho más llevadero“, explicó el tenista nacional.