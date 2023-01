Cristian Garin debutará en el Abierto de Australia ante Sebastián Korda

Durante la madrugada de este jueves en Chile se desarrolló el sorteo del cuadro principal para el Abierto de Australia, donde de momento sólo hay un chileno inscrito: Cristian Garin.

La mejor raqueta nacional, lejos de aquellas últimas temporadas en que llegó a ser cabeza de serie en Melbourne, sufrió el rigor de su actual status como 87 del mundo y deberá enfrentar a un sembrado en la primera fase.

El rival de Cristian Garin será el estadounidense Sebastián Korda, 31 del ranking ATP y vigésimonoveno favorito al título en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

Ante el norteamericano, “Gago” sólo se ha enfrentado una vez: fue el año pasado, en el césped de Halle, donde cayó por un contundente 6/2 y 6/3.

#AusOpen Men’s singles draw:

Kyrgios-Djokovic is a possible QF.

Nick got Rune in R3, Rublev in R4. Fun quarter that one. pic.twitter.com/iVtxlxtjpD

— José Morgado (@josemorgado) January 12, 2023