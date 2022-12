Taylor Fritz y la homosexualidad en el tenis: “Sería totalmente normal y creo que la gente lo aceptaría”

Taylor Fritz es el jugador estadounidense de tenis más destacado del año, luego de haber sido campeón en el Masters 1000 de Indian Wells, cerrando la temporada en el noveno puesto del ranking ATP, siendo el norteamericano mejor ubicado en el escalafón.

Por lo mismo, asoma como el principal candidato a romper la negativa racha que habla de 20 años sin un título de Gran Slam para Estados Unidos a nivel masculino. “Ha sido bastante difícil ganar Slams en esta época. Si hay gente que me presiona, la verdad es que no lo siento. Tengo expectativas muy altas para mí mismo, y toda la presión que siento es siempre presión que me pongo yo. Lo hago por mí“, explicó en entrevista con Clay Magazine.

Durante la conversación, Taylor Fritz no se complicó para hablar de temas extra deportivos que suelen estar privados de discusión. De hecho, entró en un tema tabú para el deporte de alto rendimiento: la homosexualidad.

“No estoy seguro de que haya tenistas homosexuales entre los 100 mejores. No lo sé. Quizá la gente piensa que de puertas para adentro lo sabemos. Estadísticamente hablando, debería haber. Estadísticamente. Pero no que yo sepa. Creo que es extraño, porque siento que un jugador sería aceptado. Yo mismo y mis amigos, otros jugadores del circuito no tendríamos ningún problema con ello, sería totalmente normal y creo que la gente lo aceptaría. No sabría decirte por qué (nadie ha reconocido que es gay). Obviamente, en cualquier momento sería una gran noticia y quizá la gente no quiera ser el centro de atención, quizá no quieran la distracción de estar en primer plano”, argumentó el tenista de 25 años.