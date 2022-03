Taylor Fritz acaba con el invicto de Rafael Nadal y gana el Masters 1000 de Indian Wells

Se acabó el tranco invicto de Rafael Nadal en la temporada 2022 de la ATP y todo luego de la fulgurante actuación del norteamericano Taylor Fritz, que lo venció en la final del Masters 1000 de Indian Wells.

En el cemento californiano, el jugador de 24 años rompió todos los pronósticos y se dio el lujo de vencer a uno de los tres tenistas con mayor cantidad de títulos de Grand Slam en la historia de la disciplina.

Mostrando un tenis agresivo y sin vacilaciones, Taylor Fritz arrancó en un alto nivel para la final de Indian Wells y rompió el saque de Rafael Nadal en los dos primeros turnos de saque del hispano. Aunque el de Manacor devolvió un quiebre en el octavo game, el local sumó un tercer rompimiento para ganar el primer set por 6/3.

El segundo parcial fue más parejo, ya que ambos jugadores sólo lograron un quiebre cada uno y debieron llegar al tie break para desempatarlo. Ahí, Taylor Fritz no se puso nervioso y ganó por 7-5 para alzar por primera vez un título de categoría Masters 1000.

Triumphant Taylor! 👏

An inspired @Taylor_Fritz97 pulls off spectacular win over Nadal 6-3 7-6 to win the biggest title of his career!#IndianWells pic.twitter.com/lxWCRvSji6

— Tennis TV (@TennisTV) March 21, 2022