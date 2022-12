Adiós al “gurú del tenis”: reportan muerte de Nick Bollettieri a los 92 años

El mundo del tenis está de luto. Nick Bollettieri, reconocido como el “gurú” de este deporte, murió durante esta jornada a la edad de 91 años.

Según informó la familia en un comunicado, Bollettieri falleció en su residencia ubicada en Florida, Estados Unidos.

Nick Bollettieri se desempeñó como entrenador y preparador, impulsando a grandes estrellas del tenis como Andre Agassi, Monica Seles, Martina Hingis, Boris Becker, Jim Courier, Maria Sharapova o las hermanas Williams.

Marcelo Ríos, Mary Pierce o Anna Kournikova, entre otros, fueron parte de los deportistas que también dejaron su huella en las pistas.

En el año 2014, Bollettieri se metió en el Salón de la Fama del Tenis, y, en los últimos años, se dejaba ver de vez en algunos torneos.

Sin embargo, se reportó que desde hace tres años su salud atravesaba un sensible momento, el cual culminó este lunes 5 de diciembre.

He was the coach of Andre Agassi, Boris Becker, Tommy Haas, Serena Williams, Maria Sharapova and many more, the great Nick Bollettieri has passed away.

Farewell Nicki. pic.twitter.com/Y72htlFOcc

— We Are Tennis (@WeAreTennis) December 5, 2022