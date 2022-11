Novak Djokovic vence en una batalla a Daniil Medvedev y sigue invicto en las ATP Finals

Novak Djokovic ya estaba clasificado para las semifinales de las ATP Finals, pero no por ello el serbio se relajó en su último encuentro de la fase de grupos del torneo, enfrentando a Daniil Medvedev.

El ruso ya estaba eliminado, pero aun así se mostró dispuesto a cerrar su temporada con una victoria sobre el serbio, quien dio el primer golpe al imponerse por 6/3.

Daniil Medvedev batalló para forzar el tie break del segundo set, instancia en la que se impuso por 7-5 ante un Novak Djokovic con el cual intercambiaron quiebres de servicio durante el tercer y último parcial en Turín.

Finalmente, llegaron al tie break nuevamente, donde luego de 3 horas y 11 minutos de partido, “Nole” terminó ganando aquel desempate por 7-2.

After 3 hours 11 minutes @DjokerNole comes through a crazy match against Medvedev and makes it 3 for 3 in the Red Group!#NittoATPFinals pic.twitter.com/bkAfF8ndem

