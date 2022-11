Tenista estadounidense da la vuelta al mundo tras jugar trascendental punto sin zapatillas

Un insólito punto dio la vuelta al mundo en el Challenger de Knoxville, certamen que se está disputando esta semana en Estados Unidos.

El norteamericano Stefan Kozlov protagonizó un curioso intercambio en su partido de cuartos de final ante el francés Enzo Couacaud, quien se llevó el cotejo por 6-3 y 7-5.

En el primer capítulo, Kozlov (159° ATP) perdió una zapatilla y continuó jugando el punto, pese a que estaba en clara desventaja ante su oponente.

Aunque lo peor vendría al final de la jugada, debido a que el norteamericano intentó hacer una “gran willy” y terminó haciendo el ridículo, ya que erró el tiro de manera absurda.

This point will surprise you 🤯

Where is @stefankozlov‘s shoe?!#ATPChallenger pic.twitter.com/vF7RzdEqf2

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) November 11, 2022