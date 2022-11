Esposa de Djokovic explota tras acusaciones contra el tenista por bebida misteriosa que tomó en el Masters 1000 de París

Una misteriosa bebida que el cuerpo técnico de Novak Djokovic le dio durante el partido ante Stefanos Tsitsipas en el Masters 1000 de París, causó mucha polémica en el mundo del deporte.

A tanto llegó la situación, que la esposa del tenista serbio terminó explotando, asegurando que “no hubo nada raro” en lo que bebió el ex número uno del mundo.

Se habló de “pociones mágicas” y varios medios hicieron eco del video, el que se viralizó después que Djokovic venciera a Tsitsipas en tres sets.

“Hablará cuando esté listo para hablar. Toda esta tontería de hacer que la gente hable de algo que no están preparados porque OTROS son impacientes es absurdo. Siéntate un rato en silencio Cuídate más. No todo lo que ves es controvertido. Podría ser privado. ¿Eso está permitido? (grabar)”, lanzó Jelena Djokovic.

Tras ello, la mujer se enfrascó en una discusión con el periodista británico Damian Reilly, quien le señaló que “solo pregunté por qué había tanta necesidad de mantener el secreto el contenido de la bebida y dije que parecía dudoso. Porque parece dudoso, razón por la cual tanta gente ha visto el video. ¿No puedes ver eso?“.

Finalmente, Jelena le contestó que “no veo nada raro. De hecho, veo personas que intentan mantener la privacidad de sus negocios en un mundo en el que todos sienten que tienen todo el derecho de apuntar con la cámara cuando lo deseen. Aparentemente, querer/intentar ser privado te hace poco confiable hoy en día”.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

— Damian Reilly (@DamianReilly) November 6, 2022