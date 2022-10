Novak Djokovic ha tenido una gran reaparición en el circuito ATP. Limitado en sus participaciones por su decisión de no inocularse contra el covid-19, el serbio regresó a la actividad para la Laver Cup luego de una ausencia de dos meses tras ganar Wimbledon.

Después de su actuación en el torneo que marcó la despedida de Roger Federer, “Nole” viajó a Israel para competir en el ATP 250 de Tel Aviv. El tenista de 35 años se adjudicó el trofeo sin perder ningún set tras vencer al croata Marin Cilic en la final y a Román Safiulin, Vasek Pospisil y Pablo Andújar en las rondas previas.

Tras el título conseguido, el nacido en Belgrado se trasladó a Kazajiztán para disputar el ATP 500 de Astaná. En la primera ronda del torneo, Djokovic aplastó al chileno Cristian Garin con una victoria por doble 6-1 en apenas 61 minutos de partido. Luego, el serbio eliminó al neerlandés Botic Van de Zandschulp y al ruso Karen Khachanov.

Por el paso a la semifinal, “Nole” enfrentó este sábado a Daniil Medvedev. El primer set fue para el oriundo de Moscú tras ganar por 6-4. El segundo parcial no tuvo quiebres y la manga se definió en el tie break. El moscovita consiguió el primer mini break, pero Djokovic reaccionó con un gran nivel y ganó el desempate por 8-6.

Cuando el serbio se dirigía al banquillo antes de afrontar el capítulo definitivo, Medvedev se acercó y le comentó que se retiraría del compromiso, aparentemente por molestias físicas sufridas en el tie break.

Medvedev Forced to Retire! 😳

After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce

