Novak Djokovic arrasa en una hora con Cristian Garin para eliminarlo del ATP 500 de Astana

Desde que salió el sorteo del ATP 500 de Astana, en Kazajistán, se sabía de la compleja labor que debía enfrentar Cristian Garin en su regreso al circuito, midiéndose ante Novak Djokovic.

Sin embargo, el baño de realidad fue aún más duro para la segunda mejor raqueta nacional, que quedó eliminada del torneo sobre cancha dura en apenas 61 minutos de partido.

Desde el arranque del partido, Novak Djokovic dio cuenta del buen ritmo de partido con el que llegaba a enfrentar a Cristian Garin, considerando que la semana pasada fue campeón del ATP 250 de Tel-Aviv, en Israel, y le quebró tres veces el saque en el primer set para ganarlo por 6/1.

“Gago” fue incapaz de generarse tiros ganadores con su revés ni tampoco logró inquietar mayormente al serbio, que no debió afrontar ningún punto de quiebre en contra y le bastó con otros dos rompimientos y así sellar otro 6/1 para una rápida victoria en Astana.

Flawless! 👏@DjokerNole dismantles Garin with a 6-1 6-1 victory over the Chilean #AstanaOpen pic.twitter.com/xiHZcxPexa

— Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2022