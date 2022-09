Nicolás Massú: “La ausencia de Garin no cambia la manera ganadora de pensar como equipo”

Acumulando ya cuatro días con el equipo de Chile en la arcilla del Lawn Tennis de la Exposición, en Lima, Nicolás Massú anticipó la serie del fin de semana ante Perú.

El capitán del conjunto nacional confía en los méritos del equipo y no quiso hablar de una “deuda” como visitante jugando en Sudamérica, considerando los negativos registros en llaves pasadas ante Colombia y Argentina.

“Cada Copa Davis es un nuevo desafío. No me importa el jugar en Sudamérica o Europa, sino tratar de hacer el mejor trabajo, dedicación y humildad. Más que esta Copa Davis, somos un proceso de muchos años y que ya queremos mantenerlo para hacer grandes cosas en el Grupo Mundial. Para eso hay que ganar esta serie y la que viene”, manifestó.

“En este proceso se gana y se pierde, pero lo más positivo que tenemos es que en cada Copa Davis tenemos jugadores con más experiencia, eso hace que tengamos más posibilidades de acercarnos al objetivo”, recalcó Nicolás Massú, que no dramatizó demasiado por la ausencia de Cristian Garin.

“Me hubiera gustado contar con todos los jugadores sanos, solo en una de las últimas cuatro pude contar con todos. Eso no significa que pierda la confianza, que venga acá poniendo una excusa o nos cambie la manera positiva y ganadora que tenemos de pensar. Tenemos jugadores de buen nivel, podemos reemplazar a los ausentes y seguimos teniendo a un top 100 y uno que está cerca del top 100, juegan bien singles y dobles. Que se juegue a tres sets nos ayuda en esta serie“, remarcó el doble campeón olímpico en Atenas 2004.

Nicolás Massú y la Copa Davis

En cuanto al choque con Perú, alabó el momento de Nicolás Jarry aunque no lo quiso confirmar como segundo singlista. “Está agarrando su nivel nuevamente, lo veo fuerte de cabeza, jugando bien. En Sudamérica es difícil encontrar un jugador como él, que mida dos metros, que juegue singles y dobles y se adapte a todas las superficies. Pero el tenis es de momentos y confianzas, le gusta jugar acá. Quien va a jugar lo decidiré el día que sea oficialmente”, remarcó.

Habiendo cumplido ya 8 años en el cargo, no piensa dejar la capitanía de Copa Davis más allá de su trabajo personal con el austríaco Dominic Thiem.

“Me siento a gusto, me siento feliz, me gusta el grupo, me llevo bien con los jugadores y el cariño de la gente. Sigo en esto porque me siento preparado para pasar por todos los momentos, me gustan los desafíos. Soy un afortunado de tener presión todos los días, me levanto buscando cosas y si no funcionan me levanto al día siguiente tratando de mejorar. Llevo haciendo esto desde los 11 años, es parte de mi vida”, cerró el líder del plantel nacional en Lima.