Carlos Alcaraz tras su salto al número uno del Ranking ATP: “Tengo miedo al fracaso”

Historia pura. A sus 19 años Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven de la historia en llegar al número uno del Ranking ATP.

El español superó en la final del US Open a Casper Ruud y conquistó el título más importante de su corta y tremenda carrera.

Días después de aquel hito, Alcaraz le concedió una entrevista a la ATP, donde ahondó en detalles de su vida.

“Sinceramente, tengo miedo al fracaso. Ese es uno de mis mayores miedos, decepcionar a la gente. Me da miedo no cumplir con las expectativas. Aunque sea el número uno del mundo y haya ganado un Grand Slam, habrá torneos en los que no cumpla con las expectativas. Por encima de todo, no quiero decepcionar a la gente que está a mi alrededor, sobre todo a los más cercanos”, comenzó diciendo.

Tras lo anterior, le dedicó palabras a la psicóloga deportiva Isabel Balaguer.

“Ella es una de las razones por las que hoy soy número uno. He mejorado muchísimo gracias a ella. En el tenis, tener un entrenador mental es muy importante: tienes que lidiar con la presión semana tras semana y durante todo el año debes estar fresco a nivel mental. No digo que sin una psicóloga sería imposible, pero sí mucho más difícil”, indicó.

En otro aspecto, Alcaraz habló sobre su vida fuera de las pistas, asegurando que se encuentra una persona “sencilla”.

“Soy una persona bastante sencilla y eso es lo que más disfruto, estar sentado en un banco con cinco o seis amigos, en una casa o en un coche, estar hablando tranquilamente y estar contando anécdotas, eso es lo que me hace feliz”, manifestó.

Finalmente, se sinceró sobre qué jugador sueña enfrentar en el corto plazo.

“Me emocionaría poder jugar contra Federer, además de ganar a un jugador del Big Three en un Grand Slam. Siempre he dicho que para ser el mejor, debes ganar a los mejores”, afirmó.